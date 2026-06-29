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Трамп анонсував термінову зустріч з Іраном

15:07 29.06.2026 Пн
2 хв
Президент США розповів, хто запропонував провести переговори
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Вже у вівторок, 30 червня, команда президента США та представники іранського режиму проведуть термінові перемовини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Дональда Трампа в Truth Social.

Як стверджує очільник Білого дому, про проведення перемовин попросив саме офіційний Тегеран.

Дональд Трамп підтвердив, що згодився на цю пропозицію. Він також уточнив, що зустріч запланували на вівторок, 30 червня.

Представники президента США та іранського режиму планують зустрітися в Досі (Катар).

"Іран попросив про зустріч. Вона відбудеться завтра в Досі!" - написав Дональд Трамп.

До слова, Тегеран закликав Штати до переговорів на тлі нового загострення на Близькому Сході. Так, 28 червня американські солдати атакували іранські цілі у районі Ормузької протоки.

Ці удари були відповіддю на атаку Ірану проти комерційного танкера, яка сталася вранці 27 червня.

Попри нову хвилю ескалації, транзит комерційних суден через Ормузьку протоку досі триває. Військові США перебувають у стані повної бойової готовності.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, ситуація на Близькому Сході знову загострилася після атаки на цивільне судно у четвер, 25 червня. Вона відбулася на маршруті, відкритому в межах рамкової угоди між Вашингтоном і Тегераном.

Трохи пізніше Дональд Трамп підтвердив факт атаки. За його словами, нові провокації Ірану можна вважати порушенням домовленостей про припинення вогню.

На тлі останніх подій Корпус вартових Ісламської революції заявив про атаки на американські об'єкти у регіоні.

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Сполучені Штати АмерикиІранДональд ТрампБлизький Схід