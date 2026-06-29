Трамп анонсував термінову зустріч з Іраном

Як стверджує очільник Білого дому, про проведення перемовин попросив саме офіційний Тегеран.

Дональд Трамп підтвердив, що згодився на цю пропозицію. Він також уточнив, що зустріч запланували на вівторок, 30 червня.

Представники президента США та іранського режиму планують зустрітися в Досі (Катар).

"Іран попросив про зустріч. Вона відбудеться завтра в Досі!" - написав Дональд Трамп.

До слова, Тегеран закликав Штати до переговорів на тлі нового загострення на Близькому Сході. Так, 28 червня американські солдати атакували іранські цілі у районі Ормузької протоки.

Ці удари були відповіддю на атаку Ірану проти комерційного танкера, яка сталася вранці 27 червня.

Попри нову хвилю ескалації, транзит комерційних суден через Ормузьку протоку досі триває. Військові США перебувають у стані повної бойової готовності.