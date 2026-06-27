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В Ірані заявили про удари у відповідь по США

04:06 27.06.2026 Сб
2 хв
Що сказала іранська сторона?
aimg Едуард Ткач
В Ірані заявили про удари у відповідь по США Фото: в Ірані загрожують потужнішою відповіддю, якщо атака повториться (Getty Images)
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У ніч на 27 червня Корпус вартових Ісламської революції заявив про завдання ударів по американських об'єктах на Близькому Сході. Це була реакція у відповідь на удари США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel .

"У відповідь на цю агресію Військово-морські сили КВІР завдали ударів по позиціях американської терористичної армії в регіоні... США намагалися порушити це зобов'язання (перемир'я - ред), на що було дано і даватиметься необхідна відповідь", - йдеться у заяві.

Там додали, що у разі повторної атаки, відповідь Ірану буде більш масштабною.

Варто додати, що незадовго до цього віце-президент США Джей Ді Венс теж погрожував відповіддю Ірану, але вже з приводу того, що це Тегеран першим порушив режим припинення вогню.

"Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми її дотримуємося. Якщо у них є розбіжності з приводу того, як виконується меморандум про взаєморозуміння, нехай дзвонять. Але насильству буде дано удар у відповідь", - написав він у соцмережі Х.

Що передувало

Нагадаємо, у четвер 25 червня у ЗМІ почали писати, що Іран атакував цивільне судно , яке проходило через Ормузьку протоку, відкриту в рамках рамкової угоди між Тегераном і Вашингтоном.

Наступного дня, 26 числа, президент США Дональд Трамп підтвердив атаку та заявив, що дії з боку Ірану є порушенням домовленостей про припинення вогню.

Вже в ніч на 27 червня Центральне командування США офіційно заявило , що війська завдали ударів по іранським сховищам ракет і дронів, а також береговим станціям радіолокації.

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Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
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