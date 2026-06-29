Трамп анонсировал срочную встречу с Ираном

Как утверждает глава Белого дома, о проведении переговоров попросил именно официальный Тегеран.

Дональд Трамп подтвердил, что согласился на это предложение. Он также уточнил, что встреча была запланирована на вторник, 30 июня.

Представители президента США и иранского режима планируют встретиться в Дохе (Катар).

"Иран попросил о встрече. Она состоится завтра в Дохе!" - написал Дональд Трамп.

Кстати, Тегеран призвал Штаты к переговорам на фоне нового обострения на Ближнем Востоке. Так, 28 июня американские солдаты атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива.

Эти удары были ответом на атаку Ирана против коммерческого танкера, которая произошла утром 27 июня.

Несмотря на новую волну эскалации, транзит коммерческих судов через Ормузский пролив до сих пор продолжается. Военные США находятся в полной боевой готовности.