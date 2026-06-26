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Іран атакував безпілотниками судна в Ормузькій протоці, - Трамп

19:16 26.06.2026 Пт
2 хв
Трамп заявив про безглузде порушення домовленостей
aimg Сергій Козачук
Іран атакував безпілотниками судна в Ормузькій протоці, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Іранські військові атакували безпілотниками вантажні судна, які проходили через Ормузьку протоку. Один із дронів влучив у цивільний корабель.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Деталі атаки та наслідки

За словами Трампу, Ісламська Республіка Іран випустила щонайменше чотири безпілотники одностороннього застосування по суднах, які перетинали Ормузьку протоку.

Один із безпілотників влучив у верхню палубу великого та дорогого вантажного судна. Попри отримані пошкодження, корабель зміг продовжити свій шлях.

Ще три ворожі літальні апарати вдалося збити.

Трамп підкреслив, що такі дії є прямим порушенням домовленостей.

"Очевидно, що це безглузде порушення нашої Угоди про припинення вогню", - заявив він.

Ситуація в Ормузькій протоці

Нагадаємо, ситуація навколо цього стратегічного морського шляху залишається напруженою. Зокрема, нещодавно Іран атакував цивільне судно в Ормузькій протоці, яке йшло під прапором Сінгапуру.

Тоді поблизу узбережжя Оману вантажний корабель уразив "невідомий снаряд", пошкодивши місток судна. Тегеран заявив, що не гарантуватиме безпеку кораблям, які не використовують затверджений ним північний маршрут.

Цей інцидент стався попри те, що за кілька днів до цього президент США Дональд Трамп оголосив про повне відкриття Ормузької протоки для міжнародної торгівлі.

Американський лідер наголошував, що через цей маршрут транспортували рекордні обсяги нафти, а Вашингтон продовжує переговори для врегулювання безпекової ситуації в регіоні.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Близький Схід Ормузька протока
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