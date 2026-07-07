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Трамп анонсировал отмену санкций США против Турции

21:40 07.07.2026 Вт
2 мин
Анкара оказалась под американскими санкциями в 2020 году
aimg Валерий Ульяненко
Трамп анонсировал отмену санкций США против Турции Фото: Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
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США планируют отменить санкции против Турции. Их ввели после покупки российских систем ПВО С-400.

Об этом американский президент Дональд Трамп заявил во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Clash Report.

Президент США подчеркнул, что "есть много людей", против которых Вашингтон может ввести санкции. В то же время он заявил, что "пришло время" снять санкции с Турции.

"Пора это сделать. Ладно? Мы не хотим вводить санкции против друзей. Все очень просто", - сказал Трамп.

Соединенные Штаты ввели санкции против Турции в 2020 году после того, как Анкара приобрела российские системы противовоздушной обороны С-400.

Кроме того США исключили Турцию из программы истребителей F-35, заявляя, что для американских самолетов создает риски использования систем страны-агрессора.

Напомним, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, администрирующее санкции, запустило специальный онлайн-портал. Через него можно подавать обращение по исключению из санкционных списков или пересмотру введенных ограничений.

Отметим, в конце июня уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк сообщил, что нефтяные санкции США против России вновь вступили в силу.

Кроме того, Европа готовит новые санкции против производителей компонентов для российских "Шахедов". Под ограничение может попасть одна из ключевых навигационных систем дронов.

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