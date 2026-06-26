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США відновили санкції проти російської нафти, - Офіс президента

17:41 26.06.2026 Пт
1 хв
Вашингтон припиняв дію обмежень проти РФ на кілька місяців
aimg Іван Носальський aimg Роман Кот
США відновили санкції проти російської нафти, - Офіс президента Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Нафтові санкції США проти Росії знову діють після винятків, які Вашингтон запровадив на кілька місяців через ситуацію з Ормузькою протокою.

Про це РБК-Україна заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Нафтові санкції США проти "Роснефти" та "Лукойлу" в силі", - зазначив Власюк.

Дію санкцій проти РФ призупиняли

Нагадаємо, 12 березня на тлі війни з Іраном та блокування Ормузької протоки США ввели тимчасові винятки для російської нафти , щоб стабілізувати світові ціни.

Тоді ціни на нафту різко підскочили, оскільки країни Близького Сходу не могли експортувати свою нафту через заблоковану Іраном Ормузьку протоку.

Із самого початку цей крок розглядався як тимчасовий. Але винятки кілька разів продовжували .

Офіційно санкції мали повернутись 17 червня, але офіційних повідомлень від Білого дому про це не було. Водночас Дональд Трамп заявляв, що він "розглядає" питання.

25 червня Держсекретар США Марко Рубіо повідомив, що Дональд Трамп ухвалить остаточне рішення про продовження винятків, спираючись на динаміку цін на світовому ринку енергоносіїв.

За даними S&P Global, з 12 березня по 17 червня Росія змогла заробити додатково понад 2 млрд доларів.

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