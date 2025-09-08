ua en ru
В Індії оцінили збитки від 50%-вих тарифів Трампа за купівлю російської нафти

Понеділок 08 вересня 2025 10:56
Фото: Індія втратить 20 млрд доларів через купівлю російської нафти (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Тарифи в 50% з боку президента США Дональда Трампа можуть скоротити валовий внутрішній продукт Індії щонайменше на пів відсотка цього року.

Про це заявив головний економічний радник країни Ананта Нагесваран, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Я сподіваюся, що додатковий штрафний тариф - явище недовговічне, - сказав він в інтерв'ю Bloomberg TV. - Залежно від того, як довго він триватиме навіть у цьому фінансовому році, його вплив на ВВП може становити від 0,5% до 0,6%".

Обсяг економіки Індії у 2024 році за номінальним ВВП оцінюється приблизно в 3,9 трлн доларів. Таким чином, втрата 0,5% зростання призведе до прямих збитків у 20 млрд доларів тільки за один рік.

Ризики для економіки Індії

За словами Нагесварана, якщо невизначеність з тарифами збережеться і в наступному фінансовому році, наслідки будуть "великими" і стануть серйозним "ризиком" для Індії.

Трамп подвоїв тарифи на індійські товари до 50% минулого місяця як покарання за закупівлю російської нафти. Ці мита стали найвищими в Азії і роблять індійські товари неконкурентоспроможними на тлі В'єтнаму і Бангладеш.

Сектори під ударом

США є найбільшим експортним ринком для Індії. Нові тарифи вдарять насамперед по трудомістких галузях, таких як текстиль і ювелірні вироби.

Проте Нагесваран наголосив, що зберігає прогноз зростання економіки на рівні 6,3-6,8% у поточному фінансовому році, який завершиться в березні 2026 року.

Економічні стимули і податки

У квітні-червні індійська економіка прискорилася до 7,8%, що стало найвищим темпом за понад рік. За словами радника, зниження споживчих і прямих податків разом з інфляцією на восьмирічному мінімумі створюють позитивні умови для зростання.

Минулий тиждень приніс додатковий стимул: Індія знизила податок на товари і послуги для більшості повсякденних товарів, щоб підтримати попит. За розрахунками Нагесварана, це додасть до зростання ВВП ще 0,2-0,3%.

Фінансові перспективи

Радник також зазначив, що країна виконає цільовий показник бюджетного дефіциту на рівні 4,4% цього року. Підтримкою стануть рекордні виплати центробанку та продажі активів, що допоможе компенсувати можливе недоотримання доходів.

Довготривалий збиток

Нагадаємо, Росія покриває близько 40% потреб Індії в нафті, роблячи країну найбільшим покупцем російської морської нафти. До початку війни частка була менше 1%.

За даними аналітиків, з 2022 року Індія змогла заощадити щонайменше 17 млрд доларів, збільшивши імпорт дешевої російської нафти. Однак нові тарифи Трампа можуть у короткостроковій перспективі скоротити індійський експорт на 40% і призвести до втрати 37 млрд доларів, що вдвічі перекриває вигоду від нафти з Росії.

Торговий радник Білого дому Пітер Наварро заявив, що Індія перетворилася на центр переробки дешевої російської нафти. Компанії купують нафту зі значною знижкою, переробляють і експортують паливо в Європу, Африку та Азію. Доходи йдуть політично пов'язаним енергетичним олігархам і далі у військовий бюджет Путіна.

