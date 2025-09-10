ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп анонсировал переговоры с Моди по торговой сделке с Индией

США, Среда 10 сентября 2025 08:11
UA EN RU
Трамп анонсировал переговоры с Моди по торговой сделке с Индией Фото: Дональд Трамп и Нарендра Моди  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещали возобновить переговоры по торговле. Это происходит на фоне предложения США Евросоюзу поднять тарифы для Индии до 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.

"Я рад объявить, что Индия и Соединенные Штаты продолжают переговоры для устранения торговых барьеров между нашими двумя странами. Я с нетерпением жду разговора с моим очень хорошим другом, премьер-министром Моди, в ближайшие недели", - написал Трамп.

Он выразил уверенность, что у них не будет трудностей "в достижении успешного результата для обеих наших великих стран".

Моди вскоре ответил публикацией в X, отметив, что ждет разговора с Трампом. По его словам, США и Индия - "близкие друзья и естественные партнеры".

"Я уверен, что наши торговые переговоры проложат путь к раскрытию безграничного потенциала партнерства Индии и США. Наши команды работают над тем, чтобы завершить эти обсуждения в кратчайшие сроки", - написало он.

Давление на Европу и торговые тарифы

Заявления Трампа прозвучали на фоне давления Вашингтона на ЕС. Президент США призвал европейских лидеров присоединиться к нему в усилении тарифов против Индии и Китая за закупки российской энергии.

По данным источников, Трамп сообщил представителям ЕС, что готов поддержать их шаги, если они введут масштабные тарифы на Индию и Китай. США готовы зеркально отразить тарифы Европы, чтобы усилить давление на Владимира Путина и подтолкнуть его к переговорам о прекращении огня с Украиной.

Этот шаг может осложнить урегулирование торгового спора с Индией, который обострился в прошлом месяце. Тогда США удвоили тарифы на ряд индийских товаров до 50% из-за закупок российской нефти.

Удар по экономике Индии

На прошлой неделе Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары до нуля, добавив, что это предложение запоздало, и эта южноазиатская страна должна была снизить пошлины много лет назад.

Главный экономический советник Индии предупредил, что 50%-ные пошлины Трампа, введенные на индийский экспорт в США, могут сократить ВВП Индии в этом году на 0,5%.

Трамп месяцами обещал, что обе стороны близки к заключению торгового соглашения, однако вместо этого удвоил новые пошлины на индийский импорт до 50%.

США ввели пошлину в 25% на индийские товары, а затем удвоили ее из-за продолжающихся закупок российской нефти. Индия осудила повышение тарифов и заявила, что будет покупать нефть у Москвы, пока это экономически выгодно.

Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем. Скидки на сырье позволили третьему в мире потребителю нефти сдерживать рост затрат на импорт.

Позитивные сигналы от лидеров прозвучали спустя неделю после визита Моди в Китай. Там он встречался с Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп тогда раскритиковал встречу и заявил, что Индия "потеряна" для США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индия Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Под ударом три воеводства и закрытые аэропорты: что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу
Под ударом три воеводства и закрытые аэропорты: что известно о ночной атаке "Шахедов" на Польшу
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины