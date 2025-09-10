Трамп анонсировал переговоры с Моди по торговой сделке с Индией

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещали возобновить переговоры по торговле. Это происходит на фоне предложения США Евросоюзу поднять тарифы для Индии до 100%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа в Truth Social.

"Я рад объявить, что Индия и Соединенные Штаты продолжают переговоры для устранения торговых барьеров между нашими двумя странами. Я с нетерпением жду разговора с моим очень хорошим другом, премьер-министром Моди, в ближайшие недели", - написал Трамп.

Он выразил уверенность, что у них не будет трудностей "в достижении успешного результата для обеих наших великих стран".

Моди вскоре ответил публикацией в X, отметив, что ждет разговора с Трампом. По его словам, США и Индия - "близкие друзья и естественные партнеры".

"Я уверен, что наши торговые переговоры проложат путь к раскрытию безграничного потенциала партнерства Индии и США. Наши команды работают над тем, чтобы завершить эти обсуждения в кратчайшие сроки", - написало он.

Давление на Европу и торговые тарифы

Заявления Трампа прозвучали на фоне давления Вашингтона на ЕС. Президент США призвал европейских лидеров присоединиться к нему в усилении тарифов против Индии и Китая за закупки российской энергии.

По данным источников, Трамп сообщил представителям ЕС, что готов поддержать их шаги, если они введут масштабные тарифы на Индию и Китай. США готовы зеркально отразить тарифы Европы, чтобы усилить давление на Владимира Путина и подтолкнуть его к переговорам о прекращении огня с Украиной.

Этот шаг может осложнить урегулирование торгового спора с Индией, который обострился в прошлом месяце. Тогда США удвоили тарифы на ряд индийских товаров до 50% из-за закупок российской нефти.

Удар по экономике Индии

На прошлой неделе Трамп заявил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары до нуля, добавив, что это предложение запоздало, и эта южноазиатская страна должна была снизить пошлины много лет назад.

Главный экономический советник Индии предупредил, что 50%-ные пошлины Трампа, введенные на индийский экспорт в США, могут сократить ВВП Индии в этом году на 0,5%.

Трамп месяцами обещал, что обе стороны близки к заключению торгового соглашения, однако вместо этого удвоил новые пошлины на индийский импорт до 50%.

США ввели пошлину в 25% на индийские товары, а затем удвоили ее из-за продолжающихся закупок российской нефти. Индия осудила повышение тарифов и заявила, что будет покупать нефть у Москвы, пока это экономически выгодно.

Индия остается крупнейшим покупателем российской нефти, поставляемой морем. Скидки на сырье позволили третьему в мире потребителю нефти сдерживать рост затрат на импорт.