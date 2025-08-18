Трамп анонсував новий обмін полоненими між Україною та РФ

Обмін полоненими

Нагадаємо, під час першого та другого раунду перемовин України та Росії у Стамбулі відбулись домовленості щодо обміну полоненими. Спочатку у форматі "1000 на 1000", а потім про обмін усіх важкопоранених, тяжкохворих, а також військовополонених віком від 18 до 25 років.

Також 14 серпня між Росією та Україною відбувся вже 67-й обмін полоненими.

У рамках обміну звільнили 33 військових, включно із захисниками Маріуполя, військовими моряками, прикордонниками та 10 офіцерами, а також 51 цивільного.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що цей обмін став особливим, оскільки вдалося звільнити людей, незаконно затриманих ще до початку повномасштабного вторгнення і засуджених до тривалих термінів ув'язнення - від 10 до 18 років.

Один зі звільнених провів у полоні 4013 днів, починаючи з 2014 року. Крім того, серед тих, хто повернувся, є три жінки з Донецької та Луганської областей, зокрема вчителька початкових класів, позбавлена волі 2019 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що від початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося повернути додому 5 857 українців. Ще 555 осіб були звільнені поза процедурами обміну.