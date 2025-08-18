Трамп анонсировал новый обмен пленными между Украиной и РФ

Обмен пленными

Напомним, во время первого и второго раунда переговоров Украины и России в Стамбуле состоялись договоренности по обмену пленными. Сначала в формате "1000 на 1000", а затем об обмене всех тяжелораненых, тяжелобольных, а также военнопленных в возрасте от 18 до 25 лет.

Также 14 августа между Россией и Украиной состоялся уже 67-й обмен пленными.

В рамках обмена освободили 33 военных, включая защитников Мариуполя, военных моряков, пограничников и 10 офицеров, а также 51 гражданского.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными отметил, что этот обмен стал особенным, поскольку удалось освободить людей, незаконно задержанных еще до начала полномасштабного вторжения и приговоренных к длительным срокам заключения - от 10 до 18 лет.

Один из освобожденных провел в плену 4013 дней, начиная с 2014 года. Кроме того, среди вернувшихся есть три женщины из Донецкой и Луганской областей, в том числе учительница начальных классов, лишенная свободы в 2019 году.

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России удалось вернуть домой 5 857 украинцев. Еще 555 человек были освобождены вне процедур обмена.