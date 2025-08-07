Трамп анонсував 100% мита на всі чіпи і напівпровідники, що імпортуються до США

Президент Дональд Трамп заявив про намір запровадити 100% мита на всі мікросхеми та напівпровідники, що ввозяться до Сполучених Штатів з інших країн світу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
"Ми збираємося ввести дуже високі мита на чіпи та напівпровідники, 100% мита на всі чіпи та напівпровідникові прилади, що поставляються до США", - сказав глава Білого дому.
Він додав, що якщо іноземна компанія зобов'яжеться побудувати завод у США, її не обкладатимуть митом.
"Якщо ви взяли на себе зобов'язання побудувати або перебуваєте в процесі будівництва, як багато хто, мито не стягується. Зрозуміло? Якщо з якихось причин ви кажете, що будуєте, але не будуєте, ми підраховуємо суму, вона накопичується, і ми стягуємо її з вас пізніше. Ви повинні заплатити, і це гарантія", - сказав Трамп.
Президент зазначив, що такі заходи покликані захистити американську промисловість та скоротити залежність від іноземних постачальників.
За його словами, введення нових мит дозволить створити додаткові робочі місця в США і буде стимулювати розвиток високотехнологічної продукції на вітчизняному ринку.
На початку квітня Трамп запровадив мита на імпорт товарів із понад 180 країн. Зокрема, були введені мита на імпорт у США комп'ютерів, чіпів і напівпровідників.
Однак виявилося, що через такі мита вартість iPhone може зрости на 30-40%, оскільки компанія Apple закупає комплектуючі та виробляє продукцію в Китаї, на Тайвані й в інших азіатських країнах.
Натомість Трамп заявив, що виробництво IPhone можна перенести до США.
Згодом президент скасував мита на імпорт смартфонів та комп'ютерів. Однак в уряді заявили про намір встановити упродовж двох місяців нові мита на критичні технологічні продукти з Китаю.
Додамо, що під час пресконференції 6 серпня, Трамп не виключив запровадження вторинних санкцій проти Китаю за підтримку цією країною війни проти України.