Трамп анонсировал 100% пошлины на импорт чипов и полупроводников в США

Президент Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на все микросхемы и полупроводники, ввозимые в Соединенные Штаты из других стран мира.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.
"Мы собираемся ввести очень высокие пошлины на чипы и полупроводники, 100% пошлины на все чипы и полупроводниковые приборы, поставляемые в США", - сказал глава Белого дома.
Он добавил, что если иностранная компания обязуется построить завод в США, ее не будут облагать пошлиной.
"Если вы взяли на себя обязательство построить или находитесь в процессе строительства, как многие, пошлина не взимается. Понятно? Если по каким-то причинам вы говорите, что строите, но не строите, мы подсчитываем сумму, она накапливается, и мы взимаем ее с вас позже. Вы должны заплатить, и это гарантия", - сказал Трамп.
Президент отметил, что такие меры призваны защитить американскую промышленность и сократить зависимость от иностранных поставщиков.
По его словам, введение новых пошлин позволит создать дополнительные рабочие места в США и будет стимулировать развитие высокотехнологичной продукции на отечественном рынке.
В начале апреля Трамп ввел пошлины на импорт товаров из более чем 180 стран. В частности, были введены пошлины на импорт в США компьютеров, чипов и полупроводников.
Однако оказалось, что из-за таких пошлин стоимость iPhone может вырасти на 30-40%, поскольку компания Apple закупает комплектующие и производит продукцию в Китае, на Тайване и в других азиатских странах.
Зато Трамп заявил, что производство IPhone можно перенести в США.
Впоследствии президент отменил пошлины на импорт смартфонов и компьютеров. Однако в правительстве заявили о намерении установить в течение двух месяцев новые пошлины на критические технологические продукты из Китая.
Добавим, что во время пресс-конференции 6 августа, Трамп не исключил введения вторичных санкций против Китая за поддержку этой страной войны против Украины.