Трамп анонсировал 100% пошлины на импорт чипов и полупроводников в США

"Мы собираемся ввести очень высокие пошлины на чипы и полупроводники, 100% пошлины на все чипы и полупроводниковые приборы, поставляемые в США", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что если иностранная компания обязуется построить завод в США, ее не будут облагать пошлиной.

"Если вы взяли на себя обязательство построить или находитесь в процессе строительства, как многие, пошлина не взимается. Понятно? Если по каким-то причинам вы говорите, что строите, но не строите, мы подсчитываем сумму, она накапливается, и мы взимаем ее с вас позже. Вы должны заплатить, и это гарантия", - сказал Трамп.

Президент отметил, что такие меры призваны защитить американскую промышленность и сократить зависимость от иностранных поставщиков.

По его словам, введение новых пошлин позволит создать дополнительные рабочие места в США и будет стимулировать развитие высокотехнологичной продукции на отечественном рынке.