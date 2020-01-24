Трамп анонсировал мирный план для Ближнего Востока

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп ожидает негативной реакции Палестины на этот план

Администрация президента США Дональда Трампа следующей неделе обнародует мирный план для урегулирования ближневосточного конфликта. Об этом Трамп заявил журналистам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Американский президент ожидает негативной реакции Палестины на этот план, но считает, что он пойдет им на пользу.

"Это отличный план. Это план, который действительно сработает", - заявил Трамп.

Отметим, что речь идет о плане мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который администрация Трампа разрабатывает уже более трех лет под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера.

Напомним, США смягчили позицию относительно израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

В августе 2029 года Государственный департамент США исключил Палестину из списка стран и территорий.

Ранее РБК-Украина писало, что Палестина прекращает действие договоренностей с Израилем. Махмуд Аббас заявил, что решил приостановить выполнение соглашений с Израилем на фоне ухудшения отношений между двумя сторонами.

Добавим, Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готова инвестировать 50 миллиардов долларов в экономику Палестинской национальной автономии после прекращения израильско-палестинского конфликта.