Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Трамп очікує негативної реакції Палестини на цей план

Адміністрація президента США Дональда Трампа наступного тижня оприлюднить мирний план для врегулювання близькосхідного конфлікту. Про це Трамп заявив журналістам, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Американський президент очікує негативної реакції Палестини на цей план, але вважає, що він піде їм на користь.

"Це чудовий план. Це план, що справді спрацює", - заявив Трамп.

Зазначимо, що йдеться про план мирного врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту, який адміністрація Трампа розробляє вже понад три роки під керівництвом радника й зятя президента США Джареда Кушнера.

Нагадаємо, США пом'якшили позицію щодо ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

У серпні 2029 року Державний департамент США виключив Палестину із списку країн і територій.

Раніше РБК-Україна писало, що Палестина припиняє дію домовленостей з Ізраїлем. Махмуд Аббас заявив, що вирішив призупинити виконання угод з Ізраїлем на тлі погіршення відносин між двома сторонами.

Додамо, Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова інвестувати 50 мільярдів доларів в економіку Палестинської національної автономії після припинення ізраїльсько-палестинського конфлікту.