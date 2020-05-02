Трагічні події 2 травня в Одесі стали елементом провального проекту "Новоросія", - МЗС

Фото: пожежа в Будинку профспілок в Одесі (2mayodessa.org)

У МЗС зазначили, що 2 травня повинно було стати вирішальним днем у реалізації планів щодо створення "народної республіки"

Трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі були черговим елементом реалізації Російською Федерацією провального проекту "Новоросія" під час дестабілізації сходу та півдня України через створення так званих "народних республік". Про це повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що в Одесі "екстремістські сили діяли за аналогічним сценарієм, який вже був реалізований російськими кураторами на Донбасі - проголошення фейкової "народної республіки", масові заворушення із застосуванням зброї з допомогою завезених бойовиків, залякування місцевих активістів, парализация місцевих органів влади та силових структур".

У відомстві зазначили, що 2 травня повинно було стати вирішальним днем у реалізації таких планів.

"Напад озброєних і екіпірованих екстремістів під російськими прапорами на мирну демонстрацію за єдність України стало спусковим гачком для подальших подій і призвів до перших жертв. Примітно, що російська сторона у своїх заявах про події в Одесі жодного разу не згадує про криваві події у центрі міста, що передують пожежі в Будинку профспілок. Також не згадуються встановлені факти внутрішніх загорянь в Будинку профспілок, а також порятунок заблокованих в охопленому пожежею Будинку профспілок учасниками демонстрації за єдність України", - йдеться в повідомленні.

Також підкреслюється, що українські правоохоронні органи роблять усе можливе для пошуку і залучення до відповідальності винних у злочинах осіб.

"За результатами розслідувань по кримінальних проваджень за фактами подій в Одесі 2 травня 2014 року до суду направлено 37 обвинувальних актів. Щодо 3 осіб судами винесені обвинувальні вироки. Державне бюро розслідувань здійснює окреме досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо можливої причетності спецслужб РФ до організації заворушень в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Моніторингова місія ООН в Україні з прав людини закликала українську владу забезпечити неупереджене розслідування подій 2 травня в Одесі. При цьому в організації дали рекомендації органам влади щодо ефективного здійснення розслідування.

Додамо, що сьогодні в Одесі поблизу Куликова поля відбулися сутички. Конфлікт виник через те, що одному з чоловіків не сподобалося, що інший говорить українською мовою. До конфлікту приєдналися ще кілька людей, але зіткнення вдалося зупинити. Поліція затримала одного з учасників і склала протокол.