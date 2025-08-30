Трагедія у Запоріжжі: рятувальники завершили аварійні роботи, постраждали 25 людей

" У Запоріжжі завершені аварійно-рятувальні роботи на місцях ворожих ударів: кількість поранених зросла до 25 людей, одна особа загинула", - розповіли рятувальники.

За даними ДСНС, внаслідок ворожої атаки вісім людей госпіталізовані - серед них троє дітей: 9-річний та 10-річний хлопчик і 16-річна дівчина.

Підрозділи ДСНС врятували 6 людей, з них одна дитина. Кількість постраждалих наразі уточнюється.

Рятувальники також приборкали пожежі у квартирах на третіх поверхах двох житлових п’ятиповерхівках, площею 230 кв.м і загоряння:

5 житлових будинків,

станції технічного обслуговування,

кафе, загальною площею 550 кв.м.

Цим часом психологи ДСНС надали допомогу 26 громадянам, серед них було й 3 дітей.

"На місці події працювали екстрені служби. Наразі продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста", - додали в службі.