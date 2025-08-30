Трагедия в Запорожье: спасатели завершили аварийные работы, пострадали 25 человек

"В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы на местах вражеских ударов: количество раненых возросло до 25 человек, один человек погиб", - рассказали спасатели.

По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки восемь человек госпитализированы - среди них трое детей: 9-летний и 10-летний мальчик и 16-летняя девушка.

Подразделения ГСЧС спасли 6 человек, из них один ребенок. Количество пострадавших пока уточняется.

Спасатели также укротили пожары в квартирах на третьих этажах двух жилых пятиэтажках, площадью 230 кв.м и возгорания:

5 жилых домов,

станции технического обслуживания,

кафе, общей площадью 550 кв.м.

Тем временем психологи ГСЧС оказали помощь 26 гражданам, среди них было и 3 детей.

"На месте происшествия работали экстренные службы. Сейчас продолжаются восстановительные работы коммунальных служб города", - добавили в службе.