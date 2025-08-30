RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Трагедия в Запорожье: спасатели завершили аварийные работы, пострадали 25 человек

Фото: россияне обстреляли Запорожье (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы после вражеских ударов. В результате обстрелов ранения получили 25 человек, среди них трое детей, один человек погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"В Запорожье завершены аварийно-спасательные работы на местах вражеских ударов: количество раненых возросло до 25 человек, один человек погиб", - рассказали спасатели.

 

По данным ГСЧС, в результате вражеской атаки восемь человек госпитализированы - среди них трое детей: 9-летний и 10-летний мальчик и 16-летняя девушка.

Подразделения ГСЧС спасли 6 человек, из них один ребенок. Количество пострадавших пока уточняется.

Спасатели также укротили пожары в квартирах на третьих этажах двух жилых пятиэтажках, площадью 230 кв.м и возгорания:

  • 5 жилых домов,
  • станции технического обслуживания,
  • кафе, общей площадью 550 кв.м.

Тем временем психологи ГСЧС оказали помощь 26 гражданам, среди них было и 3 детей.

"На месте происшествия работали экстренные службы. Сейчас продолжаются восстановительные работы коммунальных служб города", - добавили в службе.

Атака на Украину

Сегодня ночью, 30 августа, российские войска атаковали Украину дронами и ракетами различных типов.

В результате обстрелов в Киевской области ряд поездов испытал значительные задержки. Однако сейчас сотрудники УЗ уже устранили проблемы и восстановили курсирование поездов.

Массированные удары были зафиксированы в Киеве, Луцке, Запорожье, Днепре и еще восьми регионах страны.

В Запорожье от обстрела пострадали частные дома, произошло возгорание.

Российские оккупанты также атаковали Черкассы и область: поврежден лицей, спасатели ликвидируют пожары, вызванные ударами противника.

Больше подробностей о ночной атаке на Украину, можно узнать в материале РБК-Украина.

ЗапорожьеВойна России против Украины