Об'єкт, на якому були вибухи у Вишневому, не належить ЗСУ, - Генштаб

Під час російської атаки 6 липня у Вишневому була повторна детонація. Об'єкт, де пролунали вибухи, не входить до сфери управління ЗСУ.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

"Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому Київській області, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним силам України", - сказав Лиховій.

Він додав, що в силі залишається розпорядження головнокомандувача ЗСУ про заборону на розміщення складів боєприпасів та інших таких об'єктів поряд із цивільною забудовою та місцями перебування мирних мешканців.

Лиховій зазначив, що ЗСУ висловлюють співчуття мирним жителям, які постраждали під час російської атаки.

Обстріл Вишневого

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 6 липня завдали по Україні масованого удару. Ворог атакував як Київ, і Київську область.

Внаслідок удару по Вишневому пролунали потужні вибухи, була повторна детонація. Внаслідок атаки у місті знищено п'ять вулиць, було оголошено евакуацію частини мешканців.