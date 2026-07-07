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Об'єкт, на якому були вибухи у Вишневому, не належить ЗСУ, - Генштаб

20:01 07.07.2026 Вт
1 хв
Спікер Генштабу нагадав про розпорядження Сирського щодо складів боєприпасів
aimg Іван Носальський aimg Уляна Безпалько
Об'єкт, на якому були вибухи у Вишневому, не належить ЗСУ, - Генштаб Фото: РФ ударила по Вишневому (facebook.com/mykola.kalashnyk)
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Під час російської атаки 6 липня у Вишневому була повторна детонація. Об'єкт, де пролунали вибухи, не входить до сфери управління ЗСУ.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

"Об'єкт, на якому сталися вибухи у Вишневому Київській області, не належить до сфери управління та не підпорядковується Збройним силам України", - сказав Лиховій.

Він додав, що в силі залишається розпорядження головнокомандувача ЗСУ про заборону на розміщення складів боєприпасів та інших таких об'єктів поряд із цивільною забудовою та місцями перебування мирних мешканців.

Лиховій зазначив, що ЗСУ висловлюють співчуття мирним жителям, які постраждали під час російської атаки.

Обстріл Вишневого

Нагадаємо, російські окупанти в ніч проти 6 липня завдали по Україні масованого удару. Ворог атакував як Київ, і Київську область.

Внаслідок удару по Вишневому пролунали потужні вибухи, була повторна детонація. Внаслідок атаки у місті знищено п'ять вулиць, було оголошено евакуацію частини мешканців.

Також у Вишневому було зафіксовано небезпечний рівень забруднення повітря.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на такий обстріл, доручив Службі безпеки України та розвідці з'ясувати всі обставини вибухів у Вишневому.

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