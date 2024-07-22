Трагедія на тросовому атаракціоні у Києві: пошуки молодика продовжуються

Фото: пошуки молодика в Дніпрі 22 липня після обриву тросу на атракціоні у Києві (t.me/gunpKyiv)

У Києві 21 липня обірвався трос атракціону через Дніпро. Працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС сьогодні вранці продовжили пошуки тіла загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.