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Трагедія на тросовому атаракціоні у Києві: пошуки молодика продовжуються

Київ, Понеділок 22 липня 2024 10:06
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Трагедія на тросовому атаракціоні у Києві: пошуки молодика продовжуються Фото: пошуки молодика в Дніпрі 22 липня після обриву тросу на атракціоні у Києві (t.me/gunpKyiv)
Автор: Ярослава Борзова

У Києві 21 липня обірвався трос атракціону через Дніпро. Працівники поліції спільно з рятувальниками ДСНС сьогодні вранці продовжили пошуки тіла загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як відомо, 20-річний хлопець вчора, перебуваючи на атракціоні через Дніпро, упав у воду внаслідок обриву троса.

Зазначається, що інформація про нещасний випадок, надійшла до поліції Києва вчора, близько другої години дня.

"Пошукова операція, яку здійснювали працівники відділу поліції у річковому порту Київ та рятувальники ДСНС тривала близько семи годин. За цей час було обстежено водолазами 8000 метрів квадратних дна, а також 12000 метрів квадратних за допомогою ехолота", - інформують у повідомленні.

Як зазначили правоохоронці, вчора з настанням сутінок пошукова операція була припинена. Наразі пошукові заходи продовжено.

Трагедія на тросовому атаракціоні у Києві: пошуки молодика продовжуютьсяФото: пошукові роботи 20-річного молодика у Дніпрі (t.me/gunpKyiv)

Що передувало

Нагадаємо, вчора в Києві обірвався трос на атракціоні, за допомогою якого шукачі екстриму могли пролетіти над Дніпром на Труханів острів.

За даними джерел РБК-Україна, в результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.

За фактом вчорашньої загибелі людини на атракціоні розпочато розслідування. Прокуратура намагалась припинити роботу даного атракціону ще у 2021 році.

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