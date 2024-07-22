Трагедия на тросовом атаракционе в Киеве: поиски молодого человека продолжаются

Фото: поиски молодого человека в Днепре 22 июля после обрыва троса на аттракционе в Киеве (t.me/gunpKyiv)

В Киеве 21 июля оборвался трос аттракциона через Днепр. Сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС сегодня утром продолжили поиски тела погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.