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Трагедия на тросовом атаракционе в Киеве: поиски молодого человека продолжаются

Киев, Понедельник 22 июля 2024 10:06
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Трагедия на тросовом атаракционе в Киеве: поиски молодого человека продолжаются Фото: поиски молодого человека в Днепре 22 июля после обрыва троса на аттракционе в Киеве (t.me/gunpKyiv)
Автор: Ярослава Борзова

В Киеве 21 июля оборвался трос аттракциона через Днепр. Сотрудники полиции совместно со спасателями ГСЧС сегодня утром продолжили поиски тела погибшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как известно, 20-летний парень вчера, находясь на аттракционе через Днепр, упал в воду из-за обрыва троса.

Отмечается, что информация о несчастном случае поступила в полицию Киева вчера, около двух часов дня.

"Поисковая операция, которую осуществляли работники отдела полиции в речном порту Киев и спасатели ГСЧС, длилась около семи часов. За это время было обследовано водолазами 8000 метров квадратных дна, а также 12000 метров квадратных с помощью эхолота", - информируют в сообщении.

Как отметили правоохранители, вчера с наступлением сумерек поисковая операция была приостановлена. В настоящее время поисковые мероприятия продолжены.

Трагедия на тросовом атаракционе в Киеве: поиски молодого человека продолжаютсяФото: поисковые работы 20-летнего новолуния в Днепре (t.me/gunpKyiv)

Что предшествовало

Напомним, вчера в Киеве оборвался трос на аттракционе, с помощью которого искатели экстрима могли пролететь над Днепром на Труханов остров.

По данным источников РБК-Украина, в результате обрыва троса погиб юноша 2004 года рождения.

По факту вчерашней гибели человека на аттракционе начато расследование. Прокуратура пыталась прекратить работу данного аттракциона еще в 2021 году.

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Киев Полиция Киева ГСЧС
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