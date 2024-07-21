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Обрив на атракціоні в Києві: прокуратура в 2021 році намагалася зупинити його роботу

Київ, Неділя 21 липня 2024 17:41
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Обрив на атракціоні в Києві: прокуратура в 2021 році намагалася зупинити його роботу Фото: в Києві обірвався трос на атракціоні (t.me/gunpKyiv)
Автор: Каріна Левицька

За фактом сьогоднішньої загибелі людини на атракціоні розпочато розслідування. Роботу даного атракціону намагались припинити ще в 2021 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру.

Київська міська прокуратура заявила, що ще у 2021 році намагалася зупинити роботу вказаного атракціону. Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради від 11.01.2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.

Відповідачами у тодішній справі були Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), КП «ПЛЕСО" та Товариство-переможець конкурсу.

Однак тоді суд у задоволенні позову відмовив.

Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки.

На додаток, за даними прокуратури, під час судового розгляду будо встановлено, що на момент проведення інвестиційного конкурсу та судового розгляду проєктна та технічна документація щодо атракціону не були розроблені.

Нагадаємо, що сьогодні в Києві сталась трагедія. Хлопець, який переправлявся канатною дорогою впав у воду через розрив каната. За даними джерел РБК-Україна, в результаті обриву троса загинув хлопець 2004 року народження.

Наразі на місце прибули правоохоронці та водолази, однак тіло досі не знайдень.

Всі деталі сьогоднішнього інциденту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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Київ Прокуратура
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