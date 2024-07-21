Обрив атракціону в Києві: з'явилися нові подробиці трагедії

Сьогодні в Києві обірвався трос на атракціоні, за допомогою якого шукачі екстриму могли пролетіти над Дніпром на Труханів острів. В результаті інциденту загинув молодий хлопець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерел, в результаті обриву троса на атракціоні в Києві загинув хлопець 2004 року народження.

Відразу після інциденту на місце прибули правоохоронці та водолази, однак тіло загиблого досі не зайшли.

За попередньою інформацією, коли хлопець здійснював спуск по канатній дорозі та доїхав до середини річки Дніпро стався обрив троса, в результаті чого він впав у воду.

"Наразі на місці працюють рятувальники і поліція, пошуки тіла тривають. Слідчі працюють над встановленням всіх обставин даної події", - додало джерело РБК-Україна.

Поліція підтвердила інформацію

"За наявною у поліції інформацією на момент трагічного випадку на атракціоні перебував 20-річний хлопець. Його пошуки тривають", - заявили правоохоронці.

За фактом вказаної події слідчі Печерського управління поліції розпочали кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України.

"Зокрема мова йде про порушення правил безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей - ч. 2. ст. 272 КК України та службова недбалість, що спричинила загибель людини - ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України", - додали в поліції.