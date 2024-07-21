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У Києві обірвався трос атракціону через Дніпро: що відомо

Київ, Неділя 21 липня 2024 14:30
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У Києві обірвався трос атракціону через Дніпро: що відомо Фото: у Києві обірвався трос атракціону через Дніпро 21 липня (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

В Киеве оборвался трос аттракциона через Днепр 21 июля. Спасатели ищут мужчину, который упал в воду вместе с тросом.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прес-офіцер ДСНС Києва Павло Петров.

У ДСНС Києва виданню підтвердили - нещасний випадок справді стався. На місці працюють спеціалісти.

"П'ять водолазів, а також на катері, обстежують акваторію води, де, ймовірно, він впав. Шукаємо", - сказав РБК-Україна прес-офіцер ДСНС столиці.

Додамо, що за повідомленнями КМДА, у Дніпро через обрив тросу атракціону впала дівчина, а не чоловік.

"Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році", - зазначили в адміністрації.

Що кажуть у поліції

Правоохоронці розповіли, що інформація про нещасний випадок, який трапився на атракціоні, що пролягає через річку Дніпро, надійшла до поліції Києва близько 14:00.

"За наявною інформацією, під час спуску людина, яка перебувала на даному атракціоні упала в воду", - констатували у відомстві.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група Печерського та Головного управлінь поліції, працівники відділу поліції у річковому порту Київа, патрульні поліцейські та ДСНС. Пошуки людини тривають.

Рух авто в районі НП ускладнений

Через НП на канатній дорозі виникли проблеми з рухом транспорту на Набережному шосе в Києві.

"У зв'язку з аварією на атракціоні на Набережному шосе, рух транспорту ускладнений", - попередили у патрульній поліції Києва.

Що було до цього

Близько години тому у соцмережах почали з'являтися відео, де очевидці стверджували, що на канатній дорозі у Києві обірвався трос та впав у воду.

За їхніми словами, разом із тросом у воду впав і чоловік. Обрив стався просто під час спуску. Пізніше трос із води вдалося витягнути, але без людини.

Як повідомлялося, у січні 2021 року на курорті в Карпатах 74 туристи застрягли на канатній дорозі. Температура повітря на той час становила +1 градус.

А ще раніше, у Харкові підліток упав з підвісної канатної дороги у парку. Його доправили до лікарні у тяжкому стані.

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