ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трагедія в Сеулі: в МЗС відповіли, чи були серед постраждалих українці

Новость на русском →
Неділя 30 жовтня 2022 12:04
Трагедія в Сеулі: в МЗС відповіли, чи були серед постраждалих українці Фото: Олег Ніколенко, прессекретар МЗС Україна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Сеулі, під час святкування Хелловіну сталася тиснява, яка призвела до загибелі більше ніж 150 людей. Згідно з даними Південної Кореї, українців серед постраждалих немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт речника МЗС України Олега Ніколенка.

"За інформацією корейської влади, українців немає серед постраждалих в тисняві в Сеулі", - пише Ніколенко.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Сеулі, під час святкування Хелловіну, сталася смертельна тиснява. Спочатку було відомо про загибель щонайменше 59 людей, однак їх кількість продовжувала зростати. Згідно з останніми даними, кількість загиблих зросла до 151 людини, серед них 19 іноземців.

Голова МЗС Дмитро Кулеба висловив співчуття усім, хто втратив близьких у трагедії. Посольство України в Південній Кореї оприлюднило номер гарячої лінії для тих, хто розшукує рідних, близьких, знайомих, друзів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Южная Корея МИД Украины
NEWS
Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік