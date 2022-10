На святкуванні Хелловіна в Сеулі могли загинути десятки людей

Повідомляється, що смертельна тиснява сталася в Ітхевоні, округ Йонсан. За даними рятувальників, більше 100 постраждалих були виявлені в стані зупинки серця. Але саме так місцеві служби екстреної допомоги повідомляють про очевидну смерть, доки вона не підтвердиться офіційно.

Death video in Itaewon, South Korea Cause of death: stampede pic.twitter.com/kLl56OrTof

Станом на даний момент підтверджено смерть трьох осіб.

Також повідомляється, що натовп з близько 100 000 людей святкував Хелловін у популярному туристичному районі. На опублікованих у мережі фотографіях видно понад дюжину тіл, покритих ковдрами.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk