На святкуванні Хелловіна в Сеулі могли загинути десятки людей
У Сеулі (Південна Корея) у смертельній тисняві під час масового святкування Хелловіна могли загинути десятки людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Korea Joongang Daily.
Повідомляється, що смертельна тиснява сталася в Ітхевоні, округ Йонсан. За даними рятувальників, більше 100 постраждалих були виявлені в стані зупинки серця. Але саме так місцеві служби екстреної допомоги повідомляють про очевидну смерть, доки вона не підтвердиться офіційно.
Death video in Itaewon, South Korea— wewqwdq (@dRwjTWgcDffvTWz) October 29, 2022
Cause of death: stampede pic.twitter.com/kLl56OrTof
Станом на даний момент підтверджено смерть трьох осіб.
Також повідомляється, що натовп з близько 100 000 людей святкував Хелловін у популярному туристичному районі. На опублікованих у мережі фотографіях видно понад дюжину тіл, покритих ковдрами.
truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk— Chloe Park
Нагадаємо, навесні в Нігерії в тисняві в черзі за їжею загинуло понад 30 людей.
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