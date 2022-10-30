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Тиснява в Сеулі: кількість жертв знову зросла, серед загиблих є іноземці

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Неділя 30 жовтня 2022 08:52
Тиснява в Сеулі: кількість жертв знову зросла, серед загиблих є іноземці Фото: тиснява в Сеулі (twitter.com/KasulisK)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок тисняви у Сеулі під час святкування Хелловіну зросла до 151 людини, серед них 19 іноземців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що 82 людини також отримали поранення.

Серед загиблих іноземні громадяни з:

  • Ірану;
  • Норвегії;
  • Китаю;
  • Узбекистану.

"Ми доручимо відповідним міністерствам, таким як Міністерство внутрішніх справ і безпеки, провести екстрені перевірки не тільки заходів на Хелловін, а й місцевих фестивалів, і ретельно керувати ними, щоб вони проводилися впорядковано і безпечно", - заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

За словами міністра внутрішніх справ Лі Сан-Міна, наразі було ідентифіковано особистості 90% загиблих.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Сеулі, під час святкування Хелловіну, сталася смертельна тиснява. Спочатку було відомо про загибель щонайменше 59 людей, однак їх кількість продовжувала зростати.

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