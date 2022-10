Тиснява в Сеулі: кількість жертв знову зросла, серед загиблих є іноземці

Зазначається, що 82 людини також отримали поранення.

Серед загиблих іноземні громадяни з:

If I look at the horizon here in Itaewon, all I see are dozens of red ambulance lights flashing. Officials will come give an update in less than 15 mins, but so far said that so many have been injured and killed that it’s hard to even give details on victim demographics. pic.twitter.com/rKxxaoryIp

"Ми доручимо відповідним міністерствам, таким як Міністерство внутрішніх справ і безпеки, провести екстрені перевірки не тільки заходів на Хелловін, а й місцевих фестивалів, і ретельно керувати ними, щоб вони проводилися впорядковано і безпечно", - заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

За словами міністра внутрішніх справ Лі Сан-Міна, наразі було ідентифіковано особистості 90% загиблих.

Here is the alley where many were trampled last night in Itaewon. No one can walk in there right now and police are guarding it closely. You can see trash and orange Halloween-themed objects still left behind. “Nobody has even cleaned it up yet,” one person said while passing by. pic.twitter.com/1Pcps9vXzB