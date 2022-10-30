Тиснява в Сеулі: кількість жертв знову зросла, серед загиблих є іноземці

Кількість загиблих внаслідок тисняви у Сеулі під час святкування Хелловіну зросла до 151 людини, серед них 19 іноземців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN .

Зазначається, що 82 людини також отримали поранення.

Серед загиблих іноземні громадяни з:

Ірану;

Норвегії;

Китаю;

Узбекистану.

If I look at the horizon here in Itaewon, all I see are dozens of red ambulance lights flashing. Officials will come give an update in less than 15 mins, but so far said that so many have been injured and killed that it’s hard to even give details on victim demographics. pic.twitter.com/rKxxaoryIp — Kelly Kasulis Cho (@KasulisK) October 29, 2022

"Ми доручимо відповідним міністерствам, таким як Міністерство внутрішніх справ і безпеки, провести екстрені перевірки не тільки заходів на Хелловін, а й місцевих фестивалів, і ретельно керувати ними, щоб вони проводилися впорядковано і безпечно", - заявив президент Південної Кореї Юн Сок Йоль.

За словами міністра внутрішніх справ Лі Сан-Міна, наразі було ідентифіковано особистості 90% загиблих.