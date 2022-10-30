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Кулеба висловив співчуття з приводу трагедії в Сеулі

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Неділя 30 жовтня 2022 11:12
Кулеба висловив співчуття з приводу трагедії в Сеулі Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Сеулі, під час святкування Хелловіну сталася тиснява внаслідок якої загинули щонайменше 150 людей. Голова МЗС України Дмитро Кулеба висловив співчуття.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Кулеби.

"У той час, як Україна переживає власні страждання, я глибоко засмучений трагедією в Сеулі. Моє серце з тими, хто втратив своїх близьких, і я бажаю якнайшвидшого одужання пораненим. Дорогі корейські друзі, прийміть найглибші співчуття та солідарність з боку України" , - написав міністр закордонних справ України.

Посольство України в Республіці Корея також висловило співчуття щодо трагедії, яка сталась в країні.

"Для тих, хто розшукує своїх рідних, близьких, знайомих, друзів, ми приймаємо дзвінки на гарячу лінію посольства 010 7227 5696", - пише посольство.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Сеулі, під час святкування Хелловіну, сталася смертельна тиснява. Спочатку було відомо про загибель щонайменше 59 людей, однак їх кількість продовжувала зростати.

Згідно з останніми даними, кількість загиблих зросла до 151 людини, серед них 19 іноземців.

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Дмитро Кулеба МИД Украины Южная Корея
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