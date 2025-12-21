ua en ru
Трагедія на Сенi: автомобіль з людьми впав у річку, двоє загиблих

Франція, Неділя 21 грудня 2025 19:43

Трагедія на Сенi: автомобіль з людьми впав у річку, двоє загиблих Фото: поліція Франції встановлює причини трагедії на Сені (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

В суботу ввечері 20 грудня, в Пюто (О-де-Сен) припаркований автомобіль раптово скотився у річку Сену, двоє людей загинули. Прокуратура Нантера розпочала розслідування причин трагедії, яка шокувала місцеву громаду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Особи постраждалих наразі не підтверджені, вони перебували всередині автомобіля на Алеї Еклюз, поруч із берегом Сени. Автомобіль був припаркований близько 3:30 ранку за місцевим часом.

О 4:10 ранку авто раптово скотилося вперед, врізалося у сарай нижче берега і впало в річку. Пасажир телефонував у служби екстреної допомоги, повідомляючи, що не може вибратися.

Пожежники прибули швидко, однак врятувати людей не вдалося.

Водолази паризької пожежної бригади (BSPP) витягли двох постраждалих, у яких вже настала зупинка серця. Смерть констатували близько 5:00 ранку.

Цей інцидент став одним із кількох нещасних випадків на річці Сенa, де автомобілі випадково опинялися у воді через погане паркування або технічні проблеми.

Прокуратура Нантера проводить розслідування, щоб встановити причини падіння машини.

Нагадаємо, у польському місті в автокатастрофі загинули подружжя та їхні діти - восьмирічна донька та трирічний син. За повідомленнями, автомобіль раптово рушив із причалу та впав у річку Дзина.

Також у Харкові сталася схожа аварія - водійка позашляховика Kia Sorento вилетіла у річку, коли на дорогу вибігла кішка. Жінка намагалася уникнути наїзду на тварину і зробила невдалий маневр у бік бордюру, через що автомобіль опинився у воді.

Обидва випадки підкреслюють непередбачувані небезпеки на дорогах та біля води, а також трагізм моментів, коли одне необережне рішення може коштувати життя.

