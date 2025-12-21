ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трагедия на Сене: автомобиль с людьми упал в реку, двое погибших

Франция, Воскресенье 21 декабря 2025 19:43
UA EN RU
Трагедия на Сене: автомобиль с людьми упал в реку, двое погибших Фото: полиция Франции устанавливает причины трагедии на Сене (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

В субботу вечером 20 декабря, в Пюто (О-де-Сен) припаркованный автомобиль внезапно скатился в реку Сену, два человека погибли. Прокуратура Нантера начала расследование причин трагедии, которая шокировала местную общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Личности пострадавших пока не подтверждены, они находились внутри автомобиля на Аллее Эклюз, рядом с берегом Сены. Автомобиль был припаркован около 3:30 утра по местному времени.

В 4:10 утра авто внезапно скатилось вперед, врезалось в сарай ниже берега и упало в реку. Пассажир звонил в службы экстренной помощи, сообщая, что не может выбраться.

Пожарные прибыли быстро, однако спасти людей не удалось.

Водолазы парижской пожарной бригады (BSPP) вытащили двух пострадавших, у которых уже наступила остановка сердца. Смерть констатировали около 5:00 утра.

Этот инцидент стал одним из нескольких несчастных случаев на реке Сена, где автомобили случайно оказывались в воде из-за плохой парковки или технических проблем.

Прокуратура Нантера проводит расследование, чтобы установить причины падения машины.

Напомним, в польском городе в автокатастрофе погибли супруги и их дети - восьмилетняя дочь и трехлетний сын. По сообщениям, автомобиль внезапно тронулся с причала и упал в реку Дзына.

Также в Харькове произошла похожая авария - водитель внедорожника Kia Sorento вылетела в реку, когда на дорогу выбежала кошка. Женщина пыталась избежать наезда на животное и сделала неудачный маневр в сторону бордюра, из-за чего автомобиль оказался в воде.

Оба случая подчеркивают непредсказуемые опасности на дорогах и у воды, а также трагизм моментов, когда одно неосторожное решение может стоить жизни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Авария Полицейские
Новости
В Грабовском продолжаются бои, ВСУ пытаются вытеснить врага в РФ
В Грабовском продолжаются бои, ВСУ пытаются вытеснить врага в РФ
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ