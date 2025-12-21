Трагедия на Сене: автомобиль с людьми упал в реку, двое погибших
В субботу вечером 20 декабря, в Пюто (О-де-Сен) припаркованный автомобиль внезапно скатился в реку Сену, два человека погибли. Прокуратура Нантера начала расследование причин трагедии, которая шокировала местную общину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Личности пострадавших пока не подтверждены, они находились внутри автомобиля на Аллее Эклюз, рядом с берегом Сены. Автомобиль был припаркован около 3:30 утра по местному времени.
В 4:10 утра авто внезапно скатилось вперед, врезалось в сарай ниже берега и упало в реку. Пассажир звонил в службы экстренной помощи, сообщая, что не может выбраться.
Пожарные прибыли быстро, однако спасти людей не удалось.
Водолазы парижской пожарной бригады (BSPP) вытащили двух пострадавших, у которых уже наступила остановка сердца. Смерть констатировали около 5:00 утра.
Этот инцидент стал одним из нескольких несчастных случаев на реке Сена, где автомобили случайно оказывались в воде из-за плохой парковки или технических проблем.
Прокуратура Нантера проводит расследование, чтобы установить причины падения машины.
Напомним, в польском городе в автокатастрофе погибли супруги и их дети - восьмилетняя дочь и трехлетний сын. По сообщениям, автомобиль внезапно тронулся с причала и упал в реку Дзына.
Также в Харькове произошла похожая авария - водитель внедорожника Kia Sorento вылетела в реку, когда на дорогу выбежала кошка. Женщина пыталась избежать наезда на животное и сделала неудачный маневр в сторону бордюра, из-за чего автомобиль оказался в воде.
Оба случая подчеркивают непредсказуемые опасности на дорогах и у воды, а также трагизм моментов, когда одно неосторожное решение может стоить жизни.