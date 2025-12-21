Трагедия на Сене: автомобиль с людьми упал в реку, двое погибших

В субботу вечером 20 декабря, в Пюто (О-де-Сен) припаркованный автомобиль внезапно скатился в реку Сену, два человека погибли. Прокуратура Нантера начала расследование причин трагедии, которая шокировала местную общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Личности пострадавших пока не подтверждены, они находились внутри автомобиля на Аллее Эклюз, рядом с берегом Сены. Автомобиль был припаркован около 3:30 утра по местному времени.

В 4:10 утра авто внезапно скатилось вперед, врезалось в сарай ниже берега и упало в реку. Пассажир звонил в службы экстренной помощи, сообщая, что не может выбраться.

Пожарные прибыли быстро, однако спасти людей не удалось.

Водолазы парижской пожарной бригады (BSPP) вытащили двух пострадавших, у которых уже наступила остановка сердца. Смерть констатировали около 5:00 утра.

Этот инцидент стал одним из нескольких несчастных случаев на реке Сена, где автомобили случайно оказывались в воде из-за плохой парковки или технических проблем.

Прокуратура Нантера проводит расследование, чтобы установить причины падения машины.