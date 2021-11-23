Трагедия на рождественском параде в США: водителю предъявили обвинение

Водителю автомобиля, который наехал на людей на рождественском параде в Висконсине, предъявили обвинение в умышленном убийстве. Как известно, в результате трагедии, произошедшей в США, 5 человек погибли и 48 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

Полиция Висконсина сообщила, что 39-летний Даррелл Эдвард Брукс-младший убил пять человек в возрасте от 52 до 81 года и травмировал 48 человек, включая маленьких детей, в Ваукеше.

Ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения на основании их расследования.

Также полиция исключает возможность террористического акта.

В настоящее время Бруксу предъявлено как минимум пять других уголовных обвинений, в том числе за домашнее насилие и нанесение побоев. Он был освобожден из тюрьмы под залог всего двумя днями ранее.

В заявлении в понедельник окружной прокурор округа Милуоки Джон Чисхолм заявил, что рекомендация об освобождении под залог по открытому судебному делу г-на Брукса была "неуместно заниженной в свете характера недавних обвинений и ожидающих рассмотрения обвинений" против него.

В полиции уточнили, что в результате трагедии травмы получили 48 человек. Раненые были доставлены в шесть районных больниц службами быстрого реагирования, а также другими жителями, которые присутствовали на параде.