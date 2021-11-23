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Трагедия на рождественском параде в США: водителю предъявили обвинение

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США, Вторник 23 ноября 2021 04:45
Трагедия на рождественском параде в США: водителю предъявили обвинение Фото: водителю предъявили обвинение за наезд на людей на рождественском параде в США (twitter.com/jeregishWGAL)
Автор: Наталья Скороход

Водителю автомобиля, который наехал на людей на рождественском параде в Висконсине, предъявили обвинение в умышленном убийстве. Как известно, в результате трагедии, произошедшей в США, 5 человек погибли и 48 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Полиция Висконсина сообщила, что 39-летний Даррелл Эдвард Брукс-младший убил пять человек в возрасте от 52 до 81 года и травмировал 48 человек, включая маленьких детей, в Ваукеше.

Ему могут быть предъявлены дополнительные обвинения на основании их расследования.

Также полиция исключает возможность террористического акта.

В настоящее время Бруксу предъявлено как минимум пять других уголовных обвинений, в том числе за домашнее насилие и нанесение побоев. Он был освобожден из тюрьмы под залог всего двумя днями ранее.

В заявлении в понедельник окружной прокурор округа Милуоки Джон Чисхолм заявил, что рекомендация об освобождении под залог по открытому судебному делу г-на Брукса была "неуместно заниженной в свете характера недавних обвинений и ожидающих рассмотрения обвинений" против него.

В полиции уточнили, что в результате трагедии травмы получили 48 человек. Раненые были доставлены в шесть районных больниц службами быстрого реагирования, а также другими жителями, которые присутствовали на параде.

Жертвами происшествия стали пожилые люди, однако в больницы попало и немало детей. Детская больница штата Висконсин сообщила, что в результате инцидента были госпитализированы 18 детей от трех до 16 лет. По словам врачей, некоторые дети получили серьезные травмы головы и переломы костей. Десяти детям потребовалось лечение в реанимации.

Напомним, что полиция назвала причину трагедии в Висконсине. Они убеждены в том, что водитель действовал умышленно.

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