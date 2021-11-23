Трагедія на різдвяному параді у США: водієві висунули звинувачення

Водія автівки, що наїхав на людей на різдвяному параді у Вісконсіні, звинуватили у умисному вбивстві. Як відомо, внаслідок трагедії, що сталася в США, 5 людей загинули та 48 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

Поліція Вісконсіна повідомила, що 39-річний Даррелл Едвард Брукс-молодший вбив п'ятьох осіб віком від 52 до 81 рокыв і травмував 48 осіб, включаючи маленьких дітей, у Ваукеші.

Йому можуть бути пред'явлені додаткові звинувачення на підставі їхнього розслідування.

Також поліція виключає можливість терористичного акту.

Нині Бруксу пред'явлено щонайменше п'ять інших кримінальних звинувачень, у тому числі за домашнє насильство та завдання побоїв. Він був звільнений з в'язниці під заставу лише на два дні раніше.

У заяві в понеділок окружний прокурор округу Мілуокі Джон Чісхолм заявив, що рекомендація про звільнення під заставу у відкритій судовій справі пана Брукса була "недоречно заниженою у світлі характеру недавніх звинувачень і тих, хто очікує на розгляд звинувачень" проти нього.

У поліції уточнили, що внаслідок трагедії травми отримали 48 людей. Поранених було доставлено до шести районних лікарень службами швидкого реагування, а також іншими жителями, які були на параді.

Жертвами події стали люди похилого віку, проте до лікарень потрапило і чимало дітей. Дитяча лікарня штату Вісконсін повідомила, що внаслідок інциденту було госпіталізовано 18 дітей віком від трьох до 16 років. За словами лікарів, деякі діти отримали серйозні травми голови та переломи кісток. Десяти дітям знадобилося лікування в реанімації.