Автомобиль въехал в толпу на рождественском параде в Висконсине

О возможных жертвах информации пока нет.

Источники телекомпании утверждают, что после того, как автомобиль въехал в толпу, на месте происшествия раздались выстрелы. На месте проводится эвакуация.

#Update: Video of the scene right now in #Waukesha in #Wisconsin after a car ploughed his way through people of crowds, injuring up to at least 30 people. pic.twitter.com/mcQpgGxZDo — Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) November 21, 2021

Пользователи Twitter публикуют видеозапись, на которой видно автомобиль, на большой скорости движущийся по маршруту рождественского парада. Сам момент происшествия на кадрах видеозаписи не запечатлен.

CONTENT WARNING



"A viewer sent in horrifying video the moment a red SUV plowed through a crowd during the #Waukesha Holiday Parade. Its currently unclear how many people have been injured." - -via https://t.co/BXuKAzU0iH pic.twitter.com/45tKiEAQGu — crabcrawler (@crabcrawler1) November 22, 2021