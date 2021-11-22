Наезд на участников рождественского парада в США: полиция назвала возможную причину

Подозреваемый в наезде на людей, которые пришли на рождественский парад в штате Висконсин (США), мог пытаться сбежать от другого преступления. В полиции не считают, что трагедия связана с терроризмом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным источников телеканала, подозреваемый в наезде на толпу в Висконсине, вероятно, действовал непредумышленно. Есть признаки того, что мужчина бежал от другого преступления, уточнил собеседник издания.

На данном этапе расследования полиция не связывает произошедшее на рождественском параде с международным или внутренним терроризмом.