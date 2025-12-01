Трагедія на Полтавщині: поліцейський насмерть збив двох 17-річних сестер і зник із місця ДТП

Сестри загинули на місці

За попередніми даними, працівник поліції, керуючи власним автомобілем Hyundai Tucson, здійснив наїзд на двох 17-річних дівчат, які рухалися узбіччям дороги. Від отриманих травм вони померли на місці.

Після інциденту правоохоронець зник із місця ДТП, однак згодом повернувся. У прокурорів є попередні дані про ознаки алкогольного сп’яніння водія.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

За фактом аварії відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури, слідчі дії проводить територіальне управління ДБР у Полтаві. Керівник прокуратури Євген Гладій очолив групу процесуальних керівників.

Поліцейського затримано за ст. 208 КПК, також у поліції розпочали службове розслідування.

Фото із місця ДТП (фото: Офіс генерального прокурора)