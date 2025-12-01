Трагедия под Полтавой: полицейский насмерть сбил двух 17-летних сестер и скрылся с места ДТП

Сестры погибли на месте

По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя собственным автомобилем Hyundai Tucson, совершил наезд на двух 17-летних девушек, которые двигались по обочине дороги. От полученных травм они погибли на месте.

После инцидента милиционер скрылся с места ДТП, однако потом вернулся. У прокуроров есть предварительные данные о признаках алкогольного опьянения водителя.

Правоохранители открыли уголовное производство

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Процессуальное руководство осуществляют ювенальные прокуроры Полтавской областной прокуратуры, следственные действия проводит территориальное управление ГБР в Полтаве. Руководитель прокуратуры Евгений Гладий возглавил группу процессуальных руководителей.

Полицейский задержан по ст. 208 УПК, также в полиции начали служебное расследование.

Фото с места ДТП (фото: Офис генерального прокурора)