Трагедія на Полтавщині: поліцейський насмерть збив двох 17-річних сестер і зник із місця ДТП

Понеділок 01 грудня 2025 16:40
Трагедія на Полтавщині: поліцейський насмерть збив двох 17-річних сестер і зник із місця ДТП Поліцейський вчинив смертельне ДТП (фото ілюстративне: facebook.com_UA.National.Police)
Автор: Василина Копитко

У місті Карлівка Полтавської області ввечері 30 листопада сталося ДТП, у якій загинули дві неповнолітні сестри. Винуватцем аварії став працівник поліції.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Офіс генерального прокурора.

Сестри загинули на місці

За попередніми даними, працівник поліції, керуючи власним автомобілем Hyundai Tucson, здійснив наїзд на двох 17-річних дівчат, які рухалися узбіччям дороги. Від отриманих травм вони померли на місці.

Після інциденту правоохоронець зник із місця ДТП, однак згодом повернувся. У прокурорів є попередні дані про ознаки алкогольного сп’яніння водія.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження

За фактом аварії відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.

Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури, слідчі дії проводить територіальне управління ДБР у Полтаві. Керівник прокуратури Євген Гладій очолив групу процесуальних керівників.

Поліцейського затримано за ст. 208 КПК, також у поліції розпочали службове розслідування.

Трагедія на Полтавщині: поліцейський насмерть збив двох 17-річних сестер і зник із місця ДТПТрагедія на Полтавщині: поліцейський насмерть збив двох 17-річних сестер і зник із місця ДТПФото із місця ДТП (фото: Офіс генерального прокурора)

