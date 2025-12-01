Трагедія на Полтавщині: поліцейський насмерть збив двох 17-річних сестер і зник із місця ДТП
У місті Карлівка Полтавської області ввечері 30 листопада сталося ДТП, у якій загинули дві неповнолітні сестри. Винуватцем аварії став працівник поліції.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Офіс генерального прокурора.
Сестри загинули на місці
За попередніми даними, працівник поліції, керуючи власним автомобілем Hyundai Tucson, здійснив наїзд на двох 17-річних дівчат, які рухалися узбіччям дороги. Від отриманих травм вони померли на місці.
Після інциденту правоохоронець зник із місця ДТП, однак згодом повернувся. У прокурорів є попередні дані про ознаки алкогольного сп’яніння водія.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження
За фактом аварії відкрите кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило загибель кількох осіб.
Процесуальне керівництво здійснюють ювенальні прокурори Полтавської обласної прокуратури, слідчі дії проводить територіальне управління ДБР у Полтаві. Керівник прокуратури Євген Гладій очолив групу процесуальних керівників.
Поліцейського затримано за ст. 208 КПК, також у поліції розпочали службове розслідування.
Фото із місця ДТП (фото: Офіс генерального прокурора)
Читайте також про те, що у Києві затримали 37-річного водія Porsche Cayenne, який після ДТП напав на пасажирку іншого авто та кілька разів вистрілив із травматичного пістолета у водія.
Раніше ми писали про те, що 14 листопада у ДТП загинув український правозахисник і директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський.