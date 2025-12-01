ua en ru
Трагедия под Полтавой: полицейский насмерть сбил двух 17-летних сестер и скрылся с места ДТП

Понедельник 01 декабря 2025 16:40
Трагедия под Полтавой: полицейский насмерть сбил двух 17-летних сестер и скрылся с места ДТП Полицейский совершил смертельное ДТП (фото иллюстративное: facebook.com_UA.National.Police)
Автор: Василина Копытко

В городе Карловка Полтавской области вечером 30 ноября произошло ДТП, в котором погибли две несовершеннолетние сестры. Виновником аварии стал работник полиции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офис генерального прокурора.

Сестры погибли на месте

По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя собственным автомобилем Hyundai Tucson, совершил наезд на двух 17-летних девушек, которые двигались по обочине дороги. От полученных травм они погибли на месте.

После инцидента милиционер скрылся с места ДТП, однако потом вернулся. У прокуроров есть предварительные данные о признаках алкогольного опьянения водителя.

Правоохранители открыли уголовное производство

По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких лиц.

Процессуальное руководство осуществляют ювенальные прокуроры Полтавской областной прокуратуры, следственные действия проводит территориальное управление ГБР в Полтаве. Руководитель прокуратуры Евгений Гладий возглавил группу процессуальных руководителей.

Полицейский задержан по ст. 208 УПК, также в полиции начали служебное расследование.

Трагедия под Полтавой: полицейский насмерть сбил двух 17-летних сестер и скрылся с места ДТПТрагедия под Полтавой: полицейский насмерть сбил двух 17-летних сестер и скрылся с места ДТПФото с места ДТП (фото: Офис генерального прокурора)

Читайте также о том, что в Киеве задержали 37-летнего водителя Porsche Cayenne, который после ДТП напал на пассажирку другого авто и несколько раз выстрелил из травматического пистолета в водителя.

Ранее мы писали о том, что 14 ноября в ДТП погиб украинский правозащитник и директор Института стратегических исследований и безопасности Павел Лисянский.

