Трагедія на фунікулері: в крові затриманого виявили алкоголь

"На сьогодні можу сказати, що йому незабаром буде обрано запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави. Своєю чергою, хотіла б сказати, що Управління державної охорони і його керівництво максимально сприяють слідству. Щодо того, чи був він у той момент на службі - ні, він на той момент не був при виконанні службових обов'язків", - заявила Сапьян.

Також радниця з комунікацій ДБР додала, що на момент трагедії, відповідно до результатів експертизи, чоловік перебував на підпитку. Згідно з аналізами, в його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.

Що сталось

7 квітня, на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який працює водієм в Управлінні державної охорони та неповнолітнім. Після виходу з вагона чоловік штовхнув підлітка внаслідок чого останній розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї. Хлопець помер на місці подій.

ДБР відкрило кримінальне провадження через трагедію, а підозрюваному тим часом оголосили про підозру й помістили у СІЗО.