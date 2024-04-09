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Трагедія на фунікулері: в крові затриманого виявили алкоголь

Фото: в крові затриманого внаслідок вбивства на фунікулері виявили алкоголь (GettyImages)
Автор: Сергій Пишкін

Затриманому чоловіку, який підозрюється у навмисному вбивстві на станції київського фунікулера, незабаром оголосять запобіжний захід. В його крові виявили 1,2 проміле алкоголю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радницю з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяну Сапьян в ефірі телемарафону.

"На сьогодні можу сказати, що йому незабаром буде обрано запобіжний захід - утримання під вартою без права внесення застави. Своєю чергою, хотіла б сказати, що Управління державної охорони і його керівництво максимально сприяють слідству. Щодо того, чи був він у той момент на службі - ні, він на той момент не був при виконанні службових обов'язків", - заявила Сапьян. 

Також радниця з комунікацій ДБР додала, що на момент трагедії, відповідно до результатів експертизи, чоловік перебував на підпитку. Згідно з аналізами, в його крові виявили 1,2 проміле алкоголю. 

Що сталось

7 квітня, на станції столичного фунікулера виник конфлікт між чоловіком, який працює водієм в Управлінні державної охорони та неповнолітнім. Після виходу з вагона чоловік штовхнув підлітка внаслідок чого останній розбив головою скло та отримав смертельний поріз шиї. Хлопець помер на місці подій.

ДБР відкрило кримінальне провадження через трагедію, а підозрюваному тим часом оголосили про підозру й помістили у СІЗО

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КиївДБР