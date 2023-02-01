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Трагедія в Броварах: Клименко розповів, як триває слідство

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Україна, Середа 01 лютого 2023 16:23
Трагедія в Броварах: Клименко розповів, як триває слідство Фото: Ігор Клименко розповів, як триває слідство трагедії в Броварах (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Правоохоронці все ще чекають результати експертиз стосовно авіакатастрофи в місті Бровари. Там загинули представники керівного сектору МВС України.

Про це заявив в ефірі телемарафону повідомив виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна.

За його словами, слідчі все ще очікують на результати технічних експертиз, так як вони вимагають деякого часу для того, щоб вони були закінчені та належним чином оформлені.

Окрім цього правоохоронці розробляють всі версії, котрі були озвучені в перші дні трагедії.

"Поки не буде експертиз, говорити про якусь версію передчасно", - наголосив Клименко.

Нагадаємо, що 18 січня у Броварах на дитячий садок впав гелікоптер, на борту якого було керівництво МВС, включно з міністром Денисом Монастирським.

Зазначимо, що наразі СБУ розглядає три версії причин трагедії, а саме: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера або умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

Додамо, що також уряд доручив створити спеціальну робочу групу, яка візьме на контроль розслідування падіння вертольота у Броварах.

Тим часом в. о. міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко пообіцяв якнайшвидше встановити причини трагедії.

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