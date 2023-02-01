Трагедия в Броварах: Клименко рассказал, как идет следствие

Правоохранители все еще ждут результаты экспертиз по авиакатастрофе в городе Бровары. Там погибли представители руководящего сектора МВД Украины.

Об этом заявил в эфире телемарафона сообщил исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина .

По его словам, следователи все еще ожидают результатов технических экспертиз, так как они требуют некоторого времени для того, чтобы они были закончены и должным образом оформлены.

Кроме того, правоохранители разрабатывают все версии, которые были озвучены в первые дни трагедии.

"Пока не будет экспертиз, говорить о какой-то версии преждевременно", - подчеркнул Клименко.