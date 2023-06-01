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Трагедія біля укриття в Києві: прокуратура розповіла, чи був охоронець п'яним

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Київ, Четвер 01 червня 2023 20:18
Трагедія біля укриття в Києві: прокуратура розповіла, чи був охоронець п'яним Фото: трагедія біля укриття в Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Співробітники поліції перевірили інформацію про нетверезого охоронця столичної поліклініки у Деснянському районі, де вночі люди не могли потрапити в укриття.

Про це розповів керівник Деснянської окружної прокуратури Києва Антон Єфімов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами Єфімова, медичне освідування охоронця показало, що він був тверезим.

Трагедія в Києві

Сьогодні вночі російські окупанти атакували Київ ракетами з ОТРК "Іскандер". Сили ППО збили всі ракети, однак їх уламки впали на проїжджу частину в Дніпровському районі та поблизу поліклініки у Деснянському районі.

В результаті падіння уламків російських ракет в Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки та дитина. В момент падіння уламків вони знаходились поблизу укриття, тому що поліклініка була зачинена.

Через цей інцидент поліція вже відкрила кримінальну справу. А мер міста Віталій Кличко попросив усунути від виконання обов'язків на час слідства голову Деснянського району.

При цьому в Україні перевірять роботу всіх укриттів після трагедії у Деснянському районі. А Київські укриття тим часом будуть відкриті на постійній основі навіть попри те, що там можуть діяти вандали та безхатьки.

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