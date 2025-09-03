Трагедія 2-річної давності: директорку "Olympic Village" підозрюють у загибелі дитини

Через два роки після смерті 10-річного хлопчика в озері на території табору "Olympic Village" під Києвом директорці повідомили про підозру. За даними слідства, вона допустила грубі порушення правил охорони праці, що призвели до трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора .

Трагедія сталася ще понад два роки тому, 3 серпня 2023 року. Тоді у футбольному таборі в Ходосівці Обухівського району під час купання загинув 10-річний хлопчик.

За даними прокуратури, його життя можна було врятувати, якби дорослі не залишили дітей без належного нагляду та безпечних умов.

Уже наступного дня після трагедії тренеру табору, який безпосередньо організовував відпочинок дітей, було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 135 КК України, а саме - залишення в небезпеці, без нагляду дітей, які перебували у водоймі, що призвело до смерті малолітньої дитини внаслідок утоплення.

У листопаді 2023 року обвинувальний акт було скеровано до суду.

Судовий розгляд справи затягувався, але за ініціативи прокуратури його знову активізовано. Наразі справа перебуває на фінальній стадії дослідження доказів. Суд призначив на найближчі два місяці шість судових засідань, що має пришвидшити ухвалення рішення.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" допустила грубі порушення вимог законодавства України про охорону праці, що спричинило загибель дитини. Цей факт підтверджено висновками судових експертиз.

Згідно з новими даними, 1 вересня 2025 року директору ТОВ "Футбольна академія Бенфіка Україна" повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 271 КК України, а саме - порушення вимог охорони праці, що спричинило загибель людини, яке вручено за правилами кримінального процесуального законодавства.

Оскільки директор наразі перебуває за кордоном, вживаються заходи щодо оголошення її у міжнародний розшук та ініціювання процедури екстрадиції до України для притягнення до відповідальності.