Трагедия 2-летней давности: директора "Olympic Village" подозревают в гибели ребенка

Через два года после смерти 10-летнего мальчика в озере на территории лагеря "Olympic Village" под Киевом директору сообщили о подозрении. По данным следствия, она допустила грубые нарушения правил охраны труда, которые привели к трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора .

Трагедия произошла еще более двух лет назад, 3 августа 2023 года. Тогда в футбольном лагере в Ходосовке Обуховского района во время купания погиб 10-летний мальчик.

По данным прокуратуры, его жизнь можно было спасти, если бы взрослые не оставили детей без надлежащего надзора и безопасных условий.

Уже на следующий день после трагедии тренеру лагеря, который непосредственно организовывал отдых детей, было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 135 УК Украины, а именно - оставление в опасности, без присмотра детей, находившихся в водоеме, что привело к смерти малолетнего ребенка в результате утопления.

В ноябре 2023 года обвинительный акт был направлен в суд.

Судебное рассмотрение дела затягивалось, но по инициативе прокуратуры оно снова активизировано. Сейчас дело находится на финальной стадии исследования доказательств. Суд назначил на ближайшие два месяца шесть судебных заседаний, что должно ускорить принятие решения.

Кроме того, в ходе досудебного расследования установлено, что директор ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" допустила грубые нарушения требований законодательства Украины об охране труда, что повлекло гибель ребенка. Этот факт подтвержден выводами судебных экспертиз.

Согласно новым данным, 1 сентября 2025 года директору ООО "Футбольная академия Бенфика Украина" сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 271 УК Украины, а именно - нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель человека, которое вручено по правилам уголовного процессуального законодательства.

Поскольку директор сейчас находится за границей, принимаются меры по объявлению ее в международный розыск и инициирование процедуры экстрадиции в Украину для привлечения к ответственности.