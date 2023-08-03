Під Києвом потонула 10-річна дитина

В Київській області під час відпочинку потонув 10-річний хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, сьогодні, 3 серпня о 14:16 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що у с. Ходосівка, на території одного із комплексів під час купання на ставку зник хлопчик, 2013 року народження.

"На місце події направлено рятувальників. За допомогою плавзасобів було проведено розвідку", - повідомили в службі.

О 16:22 рятувальники Мобільного рятувального центру ДСНС підняли тіло хлопчика на поверхню.

Нагадаємо, на початку року у Білогородці Київської області сталася трагедія. 11-річний хлопчик провалився під лід та загинув.

Крім того, повідомлялося, що раніше 51-річний житель села в Київській області потонув під льодом на річці, рятуючи власного собаку.

Нагадаємо, в Нововолинську троє школярів провалилися під лід і більше півгодини провели у крижаній воді. Двох дітей вдалося врятувати, і медики 4 години виборювали їхнє життя в реанімації.

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