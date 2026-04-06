Трафік через Ормузьку протоку зріс до максимуму: хто отримав "перепустку" від Ірану

Як працює "безпечний пропуск"

Країни, які відчувають гостру потребу в енергоносіях, укладають із Тегераном індивідуальні угоди про безпечне проходження своїх танкерів. Іран надає винятки та веде переговори про виведення суден із Перської затоки. За словами аналітиків Kpler, це зміцнює контроль Тегерана над стратегічною водною артерією.

"Іран відповідає на запити партнерів, одночасно посилюючи свій контроль над Ормузькою протокою. Прохід залишається на милість Ірану, і ситуація може змінитися будь-якої миті, якщо конфлікт загостриться", - зазначила старший аналітик Kpler Му Ю Сю.

Які країни та судна пройшли

Іранські судна традиційно домінують у трафіку.

Ірак отримав виняток як "братня країна" - в неділю через протоку пройшов танкер з іракською нафтою.

Індія домоглася виведення кількох своїх суден і навіть уперше за роки отримала іранський скраплений нафтовий газ (вісім газовозів LPG).

Китай - два контейнеровози пройшли з другої спроби.

Японія - два судна також отримали дозвіл.

Пакистану запропонували 20 слотів для виведення суден (більше, ніж у нього застрягло за протокою).

Судна під прапорами Туреччини, Греції, Таїланду також транзитували.

Маршрути та платежі

Більшість "зелених" суден проходять уздовж іранського узбережжя, але дедалі більше обирають протилежний маршрут - уздовж Оману. Оман підтвердив, що проводить переговори для полегшення проходу.

Іран також просуває закон, який формалізує систему платежів за транзит. Тегеран заявляє, що пропускатиме судна лише після того, як зібрані "мита" покриють збитки від війни.