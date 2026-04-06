Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Трафік через Ормузьку протоку зріс до максимуму: хто отримав "перепустку" від Ірану

17:05 06.04.2026 Пн
3 хв
Ціна питання залишається таємницею
aimg Катерина Коваль
Фото: нафтовий танкер в Ормузькій протоці (Getty Images)

Рух через Ормузьку протоку, яку Іран фактично закрив на початку війни з США, досяг найвищого рівня за останні тижні. За вихідні 21 судно пройшло вузьким коридором - це найбільший двотижневий показник із перших чисел березня.

Як працює "безпечний пропуск"

Країни, які відчувають гостру потребу в енергоносіях, укладають із Тегераном індивідуальні угоди про безпечне проходження своїх танкерів. Іран надає винятки та веде переговори про виведення суден із Перської затоки. За словами аналітиків Kpler, це зміцнює контроль Тегерана над стратегічною водною артерією.

"Іран відповідає на запити партнерів, одночасно посилюючи свій контроль над Ормузькою протокою. Прохід залишається на милість Ірану, і ситуація може змінитися будь-якої миті, якщо конфлікт загостриться", - зазначила старший аналітик Kpler Му Ю Сю.

Які країни та судна пройшли

  • Іранські судна традиційно домінують у трафіку.

  • Ірак отримав виняток як "братня країна" - в неділю через протоку пройшов танкер з іракською нафтою.

  • Індія домоглася виведення кількох своїх суден і навіть уперше за роки отримала іранський скраплений нафтовий газ (вісім газовозів LPG).

  • Китай - два контейнеровози пройшли з другої спроби.

  • Японія - два судна також отримали дозвіл.

  • Пакистану запропонували 20 слотів для виведення суден (більше, ніж у нього застрягло за протокою).

  • Судна під прапорами Туреччини, Греції, Таїланду також транзитували.

Маршрути та платежі

Більшість "зелених" суден проходять уздовж іранського узбережжя, але дедалі більше обирають протилежний маршрут - уздовж Оману. Оман підтвердив, що проводить переговори для полегшення проходу.

Іран також просуває закон, який формалізує систему платежів за транзит. Тегеран заявляє, що пропускатиме судна лише після того, як зібрані "мита" покриють збитки від війни.

Нагадаємо, війна США та Ізраїлю з Іраном триває вже шостий тиждень. Ормузька протока - це вузький коридор, через який проходить близько 20% світової нафти.

Іран фактично закрив її для комерційного судноплавства одразу після початку американських ударів наприкінці лютого, що спричинило рекордне зростання цін на нафту.

Переговори про розблокування протоки поки що безрезультатні. 5 квітня президент США Дональд Трамп назвав Ірану точний час для відкриття протоки - до вечора вівторка 7 квітня, пригрозивши в разі відмови знищити всі електростанції країни.

Того ж дня іранська сторона висунула умову: Тегеран відкриє протоку лише після того, як отримає компенсацію за збитки, завдані війною.

У понеділок, 6 квітня, Reuters повідомило, що Іран відмовився розблокувати протоку навіть в обмін на тимчасове припинення вогню. Таку пропозицію, спрямовану на досягнення миру на Близькому Сході, надала Пакистан. Однак Тегеран відкинув її.

Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранОрмузька протока