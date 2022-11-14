Без традиційних фото та з Україною в епіцентрі: чого чекати від G20 на Балі

Лідери найбільших економік світу зберуться на саміт G20 в Індонезії 15-16 листопада. Однією з його ключових тем стане повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Володимир Зеленський виступить перед учасниками онлайн, водночас Володимир Путін відмовився бути присутнім на саміті.

Час та місце проведення

Зустріч президентів та глав урядів найвпливовіших країн світу відбудеться 15 та 16 листопада на острові Балі в районі Нуса Дуа.

Це 17-й за рахунком саміт G20, але вперше його приймає Індонезія. Переговорам лідерів передувала низка заходів на міністерському рівні, які тривали протягом усього року на території Індонезії.

Учасники саміту

Переговорний майданчик на Балі збере лідерів 19 країн (Аргентина, Австралія, Бразилія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Великобританія, Мексика, Росія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, Південна Африка, Японія, Саудівська Аравія) та представників ЄС.

Україну запросили на саміт G20 як гостя. Також серед гостей цього року Іспанія, Нідерланди, ОАЕ, Сінгапур, Фіджі, Камбоджа, Руанда, Сенегал, Сурінам.

Учасники почали з'їжджатися до Індонезії напередодні саміту. Так, 14 листопада відбулася зустріч президента США Джо Байдена та голови КНР Сі Цзіньпіна. Частина переговорів стосувалася війни в Україні.

Порядок денний

Вперше за історію проведення саміту G20 порядок денний не розголошують. Менш ніж за добу до старту роботи переговорного майданчика програма не оголошена і жодна делегація не має повної послідовності виступів на сесіях.

Спочатку саміт мав бути присвячений пошуку шляхів відновлення глобальної економіки після пандемії коронавірусу. Однак початок повномасштабної агресії Росії проти України змінив пріоритети.

Багато членів G20 вважають, що війна в Україні стримує зростання світової економіки, збільшує інфляцію, порушує ланцюжки поставок, посилює енергетичну та продовольчу безпеку та підвищує ризики для фінансової стабільності.

Підсумковий документ

Лідери країн "Великої двадцятки" мають намір засудити вторгнення РФ в Україну та загрозу застосування ядерної зброї.

Напередодні саміту в західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що учасники G20 готують підсумкове комюніке: "Застосування чи загроза застосування ядерної зброї є неприпустимими".

У проекті документа також йдеться, що лише тверда прихильність до підтримки заснованого на правилах міжнародного порядку миру несе всім країнам стабільність.

Проте наголошується, що Саудівська Аравія, Індія, Бразилія та Китай не хочуть засуджувати Росію. А президент Індонезії Джоко Відодо закликав західних лідерів пом'якшити риторику щодо РФ у рамках саміту G20.

За даними видання Financial Times, найімовірнішим стане підсумковий документ з неконкретною заявою про те, що зараз "не час для війни". Альтернативою буде спільна заява 19 чи 18 країн. При цьому формулювання, що засуджують ядерну ескалацію, можуть бути схвалені.

Чи братиме участь Україна

Президент України приєднається до саміту G20, але у форматі онлайн. Його виступ заплановано на 15 листопада.

Володимир Зеленський заявив, що українська позиція буде дуже змістовно представлена ​​на переговорах "двадцятки". Також глава держави пообіцяв відповісти на велику кількість питань, "щоб їх чули усі наші люди, усі наші партнери".

Окрім виступу президента готується звернення Верховної ради до G20. Український парламент має намір закликати G20 виключити РФ зі складу Групи як таку, що не відповідає її цілям і принципам. Депутати також планують попросити G20 закликати Росію припинити агресію проти України, вивівши свої війська з нашої території.

Путін не їде на Балі

Глава РФ Володимир Путін не братиме участі в зустрічі лідерів G20 ні особисто, ні віртуально. Хоча ще тиждень тому президент країни-господарки саміту Джоко Відодо припускав, що якщо Путін не зможе прилетіти на Балі, то виступить онлайн.

10 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що на полях "Великої двадцятки" Росію представить міністр закордонних справ Сергій Лавров. За словами Пєскова, обставини нібито "вимагають присутності президента Володимира Путіна в Росії".

Реакція на відмову Путіна брати участь у саміті

Відмову російського президента їхати на саміт у ЗМІ пояснили тим, що Кремль хоче убезпечити його від потенційної напруженості та конфронтації зі світовими лідерами. Таку саму думку висловили і західні лідери.

Так, канцлер Німеччини Олаф Шольц припустив, що Путін на G20 боїться зіткнутися з масовою критикою на свою адресу.

"Було б чудово, якби Путін приїхав на G20. Але ж тоді йому довелося б відповідати на всі питання та всю критику від лідерів багатьох країн світу. Мабуть, саме тому його там не буде", – заявив Шольц.

У Білому домі вважають, що президент РФ ухвалив рішення не брати участь у саміті через свої причини та в умовах тиску, з яким він стикається.

"Ми думаємо, що є контраст: президент Байден там показує, що він готовий засукати рукави та допомогти вирішувати проблеми, а президент Путін – не там. Це говорить саме за себе", – зазначив радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван.

Бойкот Росії на G20

Традицію групового фото всіх учасників саміту цього року буде вперше порушено через участь глави російського МЗС Сергія Лаврова.

За інформацією видання The Guardian, світові лідери відмовляться від спільної фотосесії на полях G20, коли зазвичай усі спілкуються та вітають один одного.

Зазначимо, що під час міністерської зустрічі "Великої двадцятки" у липні 2022 року, учасники також відмовилися фотографуватися разом із Лавровим.

Крім того, Британія та ЄС закликали всіх союзників не бути присутніми на виступах глави МЗС РФ Сергія Лаврова під час саміту G20 і не проводити з ним переговори.

Так само в США заявили, що американська делегація не планує зустрічі з російською стороною на полях саміту.