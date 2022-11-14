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Макрон зателефонує Путіну після саміту G20, - ЗМІ

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Понеділок 14 листопада 2022 14:58
Макрон зателефонує Путіну після саміту G20, - ЗМІ Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Франції Еммануель Макрон планує зателефонувати голові Кремля Володимиру Путіну після завершення саміту G20.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Barron's.

Як пише видання, Макрон зателефонує Путіну після G20. Також високопоставлений представник Єлисейського палацу висловив нібито жаль через "ізоляцію" голови Кремля після вторгнення на територію України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами канцлера Німеччини Олафа Шольца, Путін не поїхав на саміт G20, бо боїться зіткнутися з масовою критикою на свою адресу.

Тим часом війна в Україні стане однією з головних тем під час зустрічі президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна під час саміту G20.

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