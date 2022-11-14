Тайвань, Україна та ядерні загрози Росії: про що Байден говорив із Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден зустрівся 14 листопада з президентом Китайської Народної Республіки (КНР) Сі Цзіньпіном на Балі, Індонезія. Обидва лідери відверто поговорили про свої відповідні пріоритети та наміри з низки питань.

"Лідери двох країн обмінялися думками щодо ключових регіональних і глобальних викликів. Президент Байден підняв питання жорстокої війни Росії проти України та безвідповідальних погроз Росії використання ядерної зброї. Президент Байден і президент Сі підтвердили свою згоду з тим, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і ніколи не може бути виграна, і підкреслили свою неприйняття використання або загрози застосування ядерної зброї в Україні", - йдеться в повідомленні.

Також у Білому Домі зазначили, що президент Байден висловив занепокоєння з приводу провокаційної поведінки КНДР, зазначив, що всі члени міжнародного співтовариства зацікавлені в тому, щоб заохотити КНДР діяти відповідально, і підкреслив тверду відданість Сполучених Штатів захисту індійсько-тихоокеанських союзників.

Президент Байден пояснив, що Сполучені Штати продовжуватимуть активно конкурувати з КНР, зокрема шляхом інвестування в джерела сили всередині країни та об’єднання зусиль із союзниками та партнерами по всьому світу. Він повторив, що ця конкуренція не повинна перерости в конфлікт, і підкреслив, що Сполучені Штати та Китай повинні відповідально керувати конкуренцією та підтримувати відкриті лінії зв’язку. Обидва лідери обговорили важливість розробки принципів, які сприятимуть досягненню цих цілей, і доручили своїм командам продовжити їх обговорення.

Також Байден підкреслив, що Сполучені Штати та Китай повинні співпрацювати для вирішення транснаціональних викликів, таких як зміна клімату, глобальна макроекономічна стабільність, включаючи полегшення боргів, безпека охорони здоров’я та глобальна продовольча безпека, тому що це те, чого очікує міжнародна спільнота.

Обидва лідери домовилися надати повноваження ключовим високопосадовцям підтримувати комунікацію та поглиблювати конструктивні зусилля з цих та інших питань. Вони привітали поточні зусилля щодо вирішення конкретних питань у двосторонніх відносинах США та Китаю та закликали до подальшого прогресу в цих існуючих механізмах, у тому числі через спільні робочі групи. Вони також відзначили важливість зв'язків між народами США і КНР.

"Президент Байден висловив занепокоєння щодо дій КНР у Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу, а також щодо прав людини загалом. Стосовно Тайваню він докладно зазначив, що політика "одного Китаю" не змінилася, Сполучені Штати виступають проти будь-яких односторонніх змін статус-кво будь-якою стороною, а світ зацікавлений у підтримці миру та стабільності в Тайванській протоці", - додали в Білому Домі.

Повідомляється, що він висловив заперечення США щодо насильницьких і все більш агресивних дій КНР щодо Тайваню, які підривають мир і стабільність у Тайванській протоці та в ширшому регіоні й ставлять під загрозу глобальне процвітання. Президент Байден також висловив триваючу стурбованість щодо неринкової економічної практики Китаю, яка завдає шкоди американським робітникам і сім’ям, а також працівникам і сім’ям у всьому світі. Він знову підкреслив, що для нас є пріоритетом вирішення справ американських громадян, які незаконно затримані або підпадають під заборону на виїзд у Китай.