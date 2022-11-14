Подібних прецедентів ще не було. Програма саміту G20 до останнього невідома

"Порядок денний поки не розголошується. Більше того, порядок виступів на сесіях ще не оголошений навіть делегаціям. Завтра вранці починається саміт, нам обіцяють, що, можливо, о 19 годині дадуть попередній порядок спікерів на сесіях. Тобто в жодної делегації досі Наразі немає інформації ні про послідовність виступів, ні підсумкового документа - вони його досі не бачили. Це все ще десь "вариться", і, як кажуть, подібних прецедентів ще не було", - зазначив Гамянін.

За його словами, це пов'язано з тим, що РФ порушила всі усталені правила. Гамянін пояснив, що оргкомітет G20 визначив 24 жовтня як останній день реєстрації делегацій для участі у саміті, а станом на позавчора, тобто 12 листопада, Росія ще не була зареєстрована.

"При реєстрації делегації вказується, хто є її головою. Це може бути і представник країни, який виступатиме онлайн. Тобто якщо головою делегації України є Президент Володимир Зеленський, і він виступатиме онлайн, то я як єдина людина, яка очно представляє". Україну тут, на Балі, не зможу виступати, тож якщо росіяни зареєструють Лаврова, як голову делегації, теоретично йому може бути надано право виступати, але як до цього віднесуться інші учасники саміту? він ніхто. Тобто Росія зробила все, щоб зруйнувати порядок денний, який Індонезія дбайливо вибудовувала протягом півроку", - зазначив посол України.