Китай заблокував комюніке саміту G20 із засудженням війни Росії проти України, - FT

На зустрічах за зачиненими дверима зі складання комюніке саміту G20 Китай рішуче підтримував Росію, перешкоджаючи спробам західних офіційних осіб включити до нього формулювання, що засуджують війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

"Не буде згоди про формулювання, що засуджують війну Росії проти України", - заявив високопоставлений німецький представник G20, повторивши похмурі оцінки інших західних делегацій.

За даними видання, найімовірнішим буде комюніке G20, який включатиме широку, неконкретну заяву про те, що зараз "не час для війни". Альтернативою буде спільна заява 19 чи 18 країн.

При цьому люди, поінформовані про дискусії G20, кажуть, що формулювання, що засуджують ядерну ескалацію, швидше за все знайдуть схвалення.

На зустрічах міністрів фінансів, закордонних справ та клімату "Групи двадцяти" цього року не вдалося виробити спільного комюніке.

Президент РФ Путін не буде особисто присутній на саміті G20, направивши свого міністра закордонних справ Сергія Лаврова. Таким чином російські офіційні особи залишаються учасниками офіційних переговорів G20.